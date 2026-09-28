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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Hapag-Lloyd Underweight

12:01 Uhr
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Underweight" belassen. Die erneute Prognoseerhöhung stehe im Einklang mit der jüngsten Entwicklung der Frachtraten, schrieb Alexia Dogani am Montagabend. Sie habe nach dem zweiten Quartal die Möglichkeit einer weiteren Zielanhebung bereits avisiert. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebitda) liege 5 Prozent über dem Konsens./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 21:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 21:54 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
105,00 €		 Abst. Kursziel*:
-28,57%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
136,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-45,18%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:01 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
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