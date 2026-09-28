Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 23,66 Mrd. EURKGV 22,72 Div. Rendite 2,55%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
AI Analyse
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Underweight" belassen. Die erneute Prognoseerhöhung stehe im Einklang mit der jüngsten Entwicklung der Frachtraten, schrieb Alexia Dogani am Montagabend. Sie habe nach dem zweiten Quartal die Möglichkeit einer weiteren Zielanhebung bereits avisiert. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebitda) liege 5 Prozent über dem Konsens./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 21:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 21:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
105,00 €
|Abst. Kursziel*:
-28,57%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
136,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-45,18%
|
Analyst Name:
Alexia Dogani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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