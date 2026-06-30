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Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

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KGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
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WKN 872318

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ISIN SE0000106270

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Symbol HMRZF

Jefferies & Company Inc.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold

21:21 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M vor Quartalszahlen von 154 auf 160 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das organische Wachstum der Modekette im dritten Geschäftsquartal dürfte bei rund einem Prozent liegen und damit der Konsensschätzung entsprechen, schrieb James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel reflektiere die aktuelle Wettbewerbsdynamik im unteren Preissegment des Marktes und die allgemeinen Nachfrageaussichten für 2026/27./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
160,00 SEK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
175,10 SEK		 Abst. Kursziel*:
-8,62%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
151,25 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

21:21 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Jefferies & Company Inc.
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30.06.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
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