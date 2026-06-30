Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 28,49 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M vor Quartalszahlen von 154 auf 160 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das organische Wachstum der Modekette im dritten Geschäftsquartal dürfte bei rund einem Prozent liegen und damit der Konsensschätzung entsprechen, schrieb James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel reflektiere die aktuelle Wettbewerbsdynamik im unteren Preissegment des Marktes und die allgemeinen Nachfrageaussichten für 2026/27./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
160,00 SEK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
175,10 SEK
|Abst. Kursziel*:
-8,62%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
151,25 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|21:21
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|21:21
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|26.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21:21
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG