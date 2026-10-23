Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 142,08 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
AI Analyse
Hermès (Hermes International) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 1660 auf 1570 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Luxuskonzern habe die Markterwartungen verfehlt, schrieb Viktoria Petrova am Donnerstagabend nach dem Quartalsbericht. Abseits des Berichts sieht sie aber Chancen auf eine "ferrari-eske Erholung". Zumindest sieht sie gewisse Parallelen zum Luxusautobauer im Vorjahr./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
1.570,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
1.253,50 €
|Abst. Kursziel*:
25,25%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
1.242,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,36%
|
Analyst Name:
Viktoria Petrova
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.510,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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