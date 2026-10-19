Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 140,25 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
AI Analyse
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Hermes nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1750 Euro belassen. Das Wachstum des Luxusgüterkonzerns habe in einem weiter schwierigen Geschäftsumfeld die Konsensprognose verfehlt, schrieb Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:33 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
1.750,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
1.259,00 €
|Abst. Kursziel*:
39,00%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
1.237,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,41%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.633,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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