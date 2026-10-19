Bernstein Research

Hermès (Hermes International) Outperform

11:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Hermes nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1750 Euro belassen. Das Wachstum des Luxusgüterkonzerns habe in einem weiter schwierigen Geschäftsumfeld die Konsensprognose verfehlt, schrieb Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:33 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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