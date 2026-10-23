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RBC Capital Markets

Hermès (Hermes International) Sector Perform

15:16 Uhr
Hermès (Hermes International) Sector Perform
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Hermès (Hermes International)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hermes von 1600 auf 1500 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Drittquartalszahlen des Luxusgüterkonzerns seien etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ohne eine nennenswerte Konjunkturerholung dürfte der Gegenwind in den kommenden Quartalen anhalten. Er schraubte seine Prognosen für das Wachstum aus eigener Kraft etwas nach unten./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Sector Perform

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
1.500,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
1.253,50 €		 Abst. Kursziel*:
19,66%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
1.243,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,68%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.511,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

15:16 Hermès (Hermes International) Sector Perform RBC Capital Markets
12:36 Hermès (Hermes International) Sell UBS AG
08:06 Hermès (Hermes International) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.26 Hermès (Hermes International) Kaufen DZ BANK
22.10.26 Hermès (Hermes International) Buy Jefferies & Company Inc.
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