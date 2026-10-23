Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 142,08 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
AI Analyse
Hermès (Hermes International) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hermes von 1600 auf 1500 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Drittquartalszahlen des Luxusgüterkonzerns seien etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ohne eine nennenswerte Konjunkturerholung dürfte der Gegenwind in den kommenden Quartalen anhalten. Er schraubte seine Prognosen für das Wachstum aus eigener Kraft etwas nach unten./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Sector Perform
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
1.500,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
1.253,50 €
|Abst. Kursziel*:
19,66%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
1.243,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,68%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.511,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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