DAX 25.177 -0,8%ESt50 6.049 -0,6%MSCI World 4.890 -0,1%Top 10 Crypto 10,85 +0,0%Nas 26.009 -2,6%Bitcoin 72.947 +0,7%Euro 1,1195 -0,2%Öl 114,5 +1,2%Gold 4.026 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Hermès (Hermes International) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.252,50 EUR -26,00 EUR -2,03 %
STU
1.157,77 CHF -1,56 CHF -0,13 %
BRX
finanzen.net zero
Hermès (Hermes International) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 142,08 Mrd. EUR

KGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886670

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000052292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HESAF

AI Analyse

UBS AG

Hermès (Hermes International) Sell

12:36 Uhr
Hermès (Hermes International) Sell
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
1.252,50 EUR -26,00 EUR -2,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 1168 auf 1150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Trotz der bereits reduzierten Erwartungen sei das organische Wachstum des Luxusgüterkonzerns im dritten Quartal schwächer als prognostiziert ausgefallen, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie schraubte ihre Gewinnprognose (EPS) für 2026 leicht nach unten./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Sell

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.150,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
1.265,00 €		 Abst. Kursziel*:
-9,09%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
1.252,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,18%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.562,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

12:36 Hermès (Hermes International) Sell UBS AG
08:06 Hermès (Hermes International) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.26 Hermès (Hermes International) Kaufen DZ BANK
22.10.26 Hermès (Hermes International) Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Hermès (Hermes International) Sell UBS AG
mehr Analysen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.