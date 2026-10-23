Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 142,08 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
AI Analyse
Hermès (Hermes International) Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 1168 auf 1150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Trotz der bereits reduzierten Erwartungen sei das organische Wachstum des Luxusgüterkonzerns im dritten Quartal schwächer als prognostiziert ausgefallen, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie schraubte ihre Gewinnprognose (EPS) für 2026 leicht nach unten./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Sell
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
1.150,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
1.265,00 €
|Abst. Kursziel*:
-9,09%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
1.252,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,18%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.562,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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