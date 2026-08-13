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ING Group Aktie

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ING Group Aktien-Sparplan
31,04 EUR +0,23 EUR +0,75 %
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29,15 CHF +0,34 CHF +1,17 %
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Marktkap. 86,87 Mrd. EUR

KGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
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Symbol INGVF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

ING Group Hold

12:46 Uhr
ING Group Hold
Aktie in diesem Artikel
ING Group
31,04 EUR 0,23 EUR 0,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ING von 28 auf 31 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen der niederländischen Banken hätten erneut die Stärke des heimischen Geschäftsumfelds bestätigt, schrieb Theo Massing in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bevorzuge strategisch aber weiterhin ABN Amro gegenüber ING als Wette auf die Dynamik im niederländischen Privatkundengeschäft./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 02:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 02:47 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Hold

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
31,03 €		 Abst. Kursziel*:
-0,10%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
31,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,11%
Analyst Name:
Theo Massing 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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