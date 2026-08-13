ING Group Aktie
Marktkap. 86,87 Mrd. EURKGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
AI Analyse
ING Group Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ING von 28 auf 31 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen der niederländischen Banken hätten erneut die Stärke des heimischen Geschäftsumfelds bestätigt, schrieb Theo Massing in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bevorzuge strategisch aber weiterhin ABN Amro gegenüber ING als Wette auf die Dynamik im niederländischen Privatkundengeschäft./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 02:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 02:47 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Hold
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
31,03 €
|Abst. Kursziel*:
-0,10%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
31,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,11%
|
Analyst Name:
Theo Massing
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ING Group
|12:46
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:46
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|05.11.21
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|12:46
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.