JENOPTIK Aktie
Marktkap. 2,37 Mrd. EURKGV 15,56 Div. Rendite 2,04%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
AI Analyse
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jenoptik von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der im ersten Halbjahr stark gestiegene Auftragseingang und der Auftragsbestand gäben verlässliche Hinweise auf eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr 2026 sowie im kommenden Jahr, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag. Die Margen sollten sich ebenfalls weite verbessern./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,90 €
|Abst. Kursziel*:
17,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,19%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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