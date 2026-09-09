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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

JENOPTIK Buy

13:16 Uhr
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
JENOPTIK AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jenoptik von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der im ersten Halbjahr stark gestiegene Auftragseingang und der Auftragsbestand gäben verlässliche Hinweise auf eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr 2026 sowie im kommenden Jahr, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag. Die Margen sollten sich ebenfalls weite verbessern./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: JENOPTIK Buy

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,90 €		 Abst. Kursziel*:
17,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,19%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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