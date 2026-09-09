Jefferies & Company Inc.

JENOPTIK Buy

13:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jenoptik von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der im ersten Halbjahr stark gestiegene Auftragseingang und der Auftragsbestand gäben verlässliche Hinweise auf eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr 2026 sowie im kommenden Jahr, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag. Die Margen sollten sich ebenfalls weite verbessern./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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