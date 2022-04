NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für JPMorgan nach Quartalszahlen von 175 auf 155 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Gewinn je Aktie der US-Großbank habe wegen unerwartet hohe Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle enttäuscht, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte Gewinnprognosen für die Jahre 2022 und 2023./edh/mis