NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für JPMorgan nach Zahlen von 155 auf 130 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Das Kerngeschäft der US-Bank habe sich gut entwickelt, aber das Kapitalmarktgeschäft, insbesondere das Investmentbanking, habe ein schwieriges Quartal hinter sich, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts erwarteter Kapitalanforderungen sei das Aktienrückkaufprogramm auf Eis gelegt worden./ck/tih