LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 187 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie der US-Großbank liege über den Erwartungen, schrieb Analyst Jason Goldberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das liege an geringeren Rückstellungen für Kreditausfälle und an höheren Gebühren im Wettpapierhandel./bek/edh