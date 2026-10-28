Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 15,52 Mrd. EURKGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
AI Analyse
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat Knorr-Bremse nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Buy" belassen. Die Margen hätten dem Konsens entsprochen, während die Auftragsentwicklung im Schienenfahrzeuggeschäft enttäusche, schrieb Sebastian Ubert am Donnerstag. Umsatz und Barmittelzufluss erwarte das Unternehmen nun am oberen Ende der bisherigen Zielspannen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
131,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
90,25 €
|Abst. Kursziel*:
45,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
90,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,91%
|
Analyst Name:
Sebastian Ubert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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