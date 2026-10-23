LOréal Aktie
Marktkap. 215,8 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für L'Oreal nach Umsatzzahlen von 440 auf 465 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das bereinigte vergleichbare Wachstum des Kosmetikkonzerns habe die Konsensschätzung übertroffen und sei so stark ausgefallen wie seit Anfang 2024 nicht mehr, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Es liege zudem das dritte Quartal in Folge wieder über sechs Prozent. Delmas hob seine diesbezüglichen Prognosen für 2026 und 2027 an./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Buy
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
465,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
433,05 €
|Abst. Kursziel*:
7,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
433,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,16%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
412,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|13:41
|LOréal Buy
|UBS AG
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:41
|LOréal Buy
|UBS AG
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:41
|LOréal Buy
|UBS AG
|20.10.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|06.10.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|28.09.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|20.10.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.