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LOréal Aktie

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433,95 EUR +3,50 EUR +0,81 %
STU
401,61 CHF +20,67 CHF +5,42 %
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Marktkap. 215,8 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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WKN 853888

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ISIN FR0000120321

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Symbol LRLCF

UBS AG

LOréal Buy

13:41 Uhr
LOréal Buy
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
433,95 EUR 3,50 EUR 0,81%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für L'Oreal nach Umsatzzahlen von 440 auf 465 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das bereinigte vergleichbare Wachstum des Kosmetikkonzerns habe die Konsensschätzung übertroffen und sei so stark ausgefallen wie seit Anfang 2024 nicht mehr, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Es liege zudem das dritte Quartal in Folge wieder über sechs Prozent. Delmas hob seine diesbezüglichen Prognosen für 2026 und 2027 an./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Buy

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
465,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
433,05 €		 Abst. Kursziel*:
7,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
433,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,16%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
412,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

13:41 LOréal Buy UBS AG
08:01 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 LOréal Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.26 LOréal Sell Deutsche Bank AG
20.10.26 LOréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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