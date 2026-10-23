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LOréal Aktie

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LOréal Aktien-Sparplan
434,65 EUR +4,20 EUR +0,98 %
STU
392,30 CHF +13,80 CHF +3,65 %
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Marktkap. 215,8 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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WKN 853888

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ISIN FR0000120321

Symbol wurde kopiert
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Symbol LRLCF

DZ BANK

LOréal Kaufen

19:06 Uhr
LOréal Kaufen
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
434,65 EUR 4,20 EUR 0,98%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von L'Oreal von 450 auf 490 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kosmetikhersteller habe starke Umsatzzahlen veröffentlicht, schrieb Katharina Schmenger am Freitag nach dem Bericht der Franzosen. Diese verdeutlichten, dass der Konzern in der Lage ist, stärker als der globale Schönheitsmarkt zu wachsen. Das Umsatzwachstum u?ber Marktniveau sollte sich fortsetzen, so die Analystin./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Kaufen

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
437,35 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
434,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Katharina Schmenger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
418,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

19:06 LOréal Kaufen DZ BANK
15:41 LOréal Market-Perform Bernstein Research
15:31 LOréal Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:41 LOréal Buy UBS AG
08:01 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
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