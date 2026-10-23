LOréal Aktie
Marktkap. 215,8 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von L'Oreal von 450 auf 490 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kosmetikhersteller habe starke Umsatzzahlen veröffentlicht, schrieb Katharina Schmenger am Freitag nach dem Bericht der Franzosen. Diese verdeutlichten, dass der Konzern in der Lage ist, stärker als der globale Schönheitsmarkt zu wachsen. Das Umsatzwachstum u?ber Marktniveau sollte sich fortsetzen, so die Analystin./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Kaufen
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
437,35 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
434,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Katharina Schmenger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
418,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|19:06
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|15:41
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|15:31
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|LOréal Buy
|UBS AG
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19:06
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|15:41
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|15:31
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|LOréal Buy
|UBS AG
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19:06
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|15:31
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|LOréal Buy
|UBS AG
|20.10.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|20.10.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:41
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research