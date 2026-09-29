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LOréal Aktie

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382,20 EUR +1,05 EUR +0,28 %
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Marktkap. 204,53 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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WKN 853888

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ISIN FR0000120321

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Symbol LRLCF

Bernstein Research

LOréal Market-Perform

13:31 Uhr
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
382,20 EUR 1,05 EUR 0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten Verkaufszahlen auf Basis von US-Kassenscannern aus. Das Geschäft der Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne habe sich im dritten Quartal gegenüber dem zweiten bisher generell abgeschwächt. L'Oreal habe nun am stärksten unter dem Vergleich mit dem Geschäft inklusive Prime Day im zweiten Quartal gelitten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Market-Perform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
405,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
383,20 €		 Abst. Kursziel*:
5,69%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
382,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,97%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
410,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

13:31 LOréal Market-Perform Bernstein Research
28.09.26 LOréal Hold Jefferies & Company Inc.
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