LOréal Aktie
Marktkap. 204,53 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten Verkaufszahlen auf Basis von US-Kassenscannern aus. Das Geschäft der Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne habe sich im dritten Quartal gegenüber dem zweiten bisher generell abgeschwächt. L'Oreal habe nun am stärksten unter dem Vergleich mit dem Geschäft inklusive Prime Day im zweiten Quartal gelitten./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Market-Perform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
405,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
383,20 €
|Abst. Kursziel*:
5,69%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
382,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,97%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
410,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
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|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|28.09.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
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|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|28.09.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|28.09.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|10.08.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:31
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research