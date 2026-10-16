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LOréal Aktie

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Marktkap. 216,43 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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WKN 853888

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Symbol LRLCF

Bernstein Research

LOréal Market-Perform

15:31 Uhr
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
401,25 EUR -2,00 EUR -0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 405 Euro belassen. Der chinesische Online-Markt für Kosmetikprodukte habe im September weiter geschwächelt, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dabei habe sich der Bruttowarenwert der von ihm gecoverten Unternehmen mit minus 13,3 Prozent etwas besser gehalten als der Gesamtmarkt. Insgesamt falle der Monat September mit Blick aufs Gesamtjahr in diesem Marktsegment nur wenig ins Gewicht./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Market-Perform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
405,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
399,70 €		 Abst. Kursziel*:
1,33%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
401,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,93%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
411,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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