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LOréal Aktie

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435,20 EUR +4,75 EUR +1,10 %
STU
399,75 CHF +21,25 CHF +5,61 %
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Marktkap. 215,8 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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WKN 853888

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ISIN FR0000120321

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Symbol LRLCF

Bernstein Research

LOréal Market-Perform

15:41 Uhr
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
435,20 EUR 4,75 EUR 1,10%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für L'Oreal von 405 auf 420 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das dritte Quartal des Körperpflegekonzerns sei ein durchschlagender Erfolg gewesen, mit starken Ergebnissen in nahezu allen Bereichen, lobte Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei nahezu unmöglich, an den aktuellen Leistungen des Unternehmens etwas auszusetzen ? vor dem Hintergrund eines schwierigen Konsum- und Luxusmarktumfelds in weiten Teilen der Welt. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 18:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Market-Perform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
420,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
437,35 €		 Abst. Kursziel*:
-3,97%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
435,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,49%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
418,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

15:41 LOréal Market-Perform Bernstein Research
15:31 LOréal Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:41 LOréal Buy UBS AG
08:01 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 LOréal Hold Jefferies & Company Inc.
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