LOréal Aktie
Marktkap. 215,8 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für L'Oreal von 405 auf 420 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das dritte Quartal des Körperpflegekonzerns sei ein durchschlagender Erfolg gewesen, mit starken Ergebnissen in nahezu allen Bereichen, lobte Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei nahezu unmöglich, an den aktuellen Leistungen des Unternehmens etwas auszusetzen ? vor dem Hintergrund eines schwierigen Konsum- und Luxusmarktumfelds in weiten Teilen der Welt. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 18:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Market-Perform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
420,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
437,35 €
|Abst. Kursziel*:
-3,97%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
435,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,49%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
418,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|15:41
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|15:31
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|LOréal Buy
|UBS AG
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:41
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|15:31
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|LOréal Buy
|UBS AG
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:31
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|LOréal Buy
|UBS AG
|20.10.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|06.10.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|20.10.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:41
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research