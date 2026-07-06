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LOréal Aktie

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LOréal Aktien-Sparplan
378,45 EUR -4,05 EUR -1,06 %
STU
348,89 CHF -1,33 CHF -0,38 %
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LOréal jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 206,23 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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WKN 853888

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ISIN FR0000120321

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Symbol LRLCF

JP Morgan Chase & Co.

LOréal Neutral

08:01 Uhr
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
378,45 EUR -4,05 EUR -1,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Eine exklusive, auf fünf Jahre angelegte Lizenzvereinbarung des Kosmetikkonzerns mit der Kering-Tochter Gucci solle bereits im Juli 2027 in Kraft treten, schrieb Celine Pannuti am Mittwochabend. Das wäre ein Jahr früher als zunächst geplant. Sie geht ab 2028 von einem Ergebnisbeitrag von ein bis zwei Prozent durch die Vereinbarung aus./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 23:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Neutral

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
383,50 €		 Abst. Kursziel*:
-4,82%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
378,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,55%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
404,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
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