LOréal Aktie
Marktkap. 206,23 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Eine exklusive, auf fünf Jahre angelegte Lizenzvereinbarung des Kosmetikkonzerns mit der Kering-Tochter Gucci solle bereits im Juli 2027 in Kraft treten, schrieb Celine Pannuti am Mittwochabend. Das wäre ein Jahr früher als zunächst geplant. Sie geht ab 2028 von einem Ergebnisbeitrag von ein bis zwei Prozent durch die Vereinbarung aus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 23:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
365,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
383,50 €
|Abst. Kursziel*:
-4,82%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
378,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,55%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
404,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|24.06.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research