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LOréal Aktie

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422,25 EUR -6,15 EUR -1,44 %
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Marktkap. 228,78 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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WKN 853888

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ISIN FR0000120321

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Symbol LRLCF

RBC Capital Markets

LOréal Outperform

18:21 Uhr
LOréal Outperform
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
422,25 EUR -6,15 EUR -1,44%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen von 450 auf 480 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Kosmetikkonzern zeichne sich seit Jahren damit aus, dass er das beste und beständigste Volumenwachstum unter den von RBC beobachteten Werten aus dem Bereich der Basiskonsumgüter erziele, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 11:59 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 11:59 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Outperform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
480,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
423,15 €		 Abst. Kursziel*:
13,43%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
422,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,68%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
426,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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