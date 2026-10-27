LOréal Aktie
Marktkap. 228,78 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen von 450 auf 480 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Kosmetikkonzern zeichne sich seit Jahren damit aus, dass er das beste und beständigste Volumenwachstum unter den von RBC beobachteten Werten aus dem Bereich der Basiskonsumgüter erziele, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 11:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 11:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Outperform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
480,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
423,15 €
|Abst. Kursziel*:
13,43%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
422,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,68%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
426,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|LOréal Kaufen
|DZ BANK
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|18:21
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|LOréal Buy
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|UBS AG
|26.10.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|LOréal Neutral
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|22.10.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|LOréal Market-Perform
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|13.10.26
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