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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

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40,25 EUR +0,24 EUR +0,59 %
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Marktkap. 38,08 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

10:46 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40,25 EUR 0,24 EUR 0,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Die vollständigen Quartalszahlen hätten nach den am Dienstag veröffentlichten Eckdaten keine größeren Überraschungen enthalten, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch. Die zurückhaltende Prognose für das Pkw-Geschäft 2027 entspreche der Entwicklung im laufenden Halbjahr und beinhalte ein zusätzliches Risiko für den Marktkonsens. Ein Update zur China-Strategie erwartet Houchois erst mit den Jahreszahlen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,81 €		 Abst. Kursziel*:
15,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,30%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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