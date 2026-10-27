Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 38,08 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
AI Analyse
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Die vollständigen Quartalszahlen hätten nach den am Dienstag veröffentlichten Eckdaten keine größeren Überraschungen enthalten, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch. Die zurückhaltende Prognose für das Pkw-Geschäft 2027 entspreche der Entwicklung im laufenden Halbjahr und beinhalte ein zusätzliches Risiko für den Marktkonsens. Ein Update zur China-Strategie erwartet Houchois erst mit den Jahreszahlen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,81 €
|Abst. Kursziel*:
15,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,30%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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