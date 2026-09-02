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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Merck Hold

08:01 Uhr
Merck Hold
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
140,35 EUR 0,55 EUR 0,39%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 144 Euro auf "Hold" belassen. Nach jüngst dem Life-Science-Bereich widmete sich James Vane-Tempest nun am Mittwoch in einer weiteren tiefgreifenden Analyse dem Electronics-Segment der Darmstädter als Material- und Systempartner für Halbleiterkonzerne. Insgesamt stehe den Materialzulieferern der größte Teil des Wachstumswegs noch bevor. Vane-Tempest bleibt allerdings an der Seitenlinie, weil er die Chancen und Risiken für den Konzern insgesamt aktuell für ausgeglichen hält./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Hold

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
144,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
139,00 €		 Abst. Kursziel*:
3,60%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
140,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,60%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
145,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

08:01 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
20.08.26 Merck Neutral UBS AG
19.08.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 Merck Market-Perform Bernstein Research
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