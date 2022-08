FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek von 90 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit den Ergebnissen des Softwarespezialisten könne man rundum zufrieden sein, schrieb Analystin Felicity Robson in einer am Montag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht. Das Kursziel passte sie an die gesunkene Branchenbewertung an./ag/ngu