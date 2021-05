MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nemetschek von 56 auf 60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Am ersten Quartal gebe es nahezu nichts auszusetzen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Unsicherheiten durch den Wandel des Geschäftsmodells des Softwareunternehmens blieben aber bestehen./ag/ajx