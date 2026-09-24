Nestlé Aktie
Marktkap. 227,81 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
AI Analyse
Nestlé Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Franken belassen. Die Resultate seien hilfreich, um das Vertrauen in den Nahrungsmittelkonzern wiederherzustellen, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er verwies insbesondere auf das beschleunigte Mengenwachstum./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Buy
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
94,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
84,70 CHF
|Abst. Kursziel*:
10,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
84,77 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
10,89%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,56 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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