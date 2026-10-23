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AI Analyse

Bernstein Research

Nestlé Market-Perform

15:31 Uhr
Nestlé Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nestle von 74 auf 77 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Die Resultate für das dritte Quartal wiesen nun in eine bessere Richtung, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. In puncto Mengenwachstum sei dies die stärkste Quartalsperformance des Nahrungsmittelkonzerns seit 2021 gewesen./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Market-Perform

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
77,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
83,82 CHF		 Abst. Kursziel*:
-8,14%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

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15:41 Nestlé Kaufen DZ BANK
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22.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
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