Nestlé Aktie
Marktkap. 228,88 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
AI Analyse
Nestlé Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nestle von 74 auf 77 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Die Resultate für das dritte Quartal wiesen nun in eine bessere Richtung, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. In puncto Mengenwachstum sei dies die stärkste Quartalsperformance des Nahrungsmittelkonzerns seit 2021 gewesen./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Market-Perform
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
77,00 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
83,82 CHF
|Abst. Kursziel*:
-8,14%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
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