FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Nokia nach Quartalszahlen von 4,00 auf 4,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investoren würden nun das Potenzial für die Kehrtwende ernsthafter in Betracht ziehen, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/tih