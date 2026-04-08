Nokia Aktie
Marktkap. 48,11 Mrd. EURKGV 47,99
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 7,50 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Robert Sanders sprach in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die europäische Hardwarebranche von prallen Auftragsbüchern. Die Branche profitiere wohl auch weiterhin von der KI-Begeisterung, schrieb er./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nokia Buy
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
8,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,74 €
|Abst. Kursziel*:
-2,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,68%
|
Analyst Name:
Robert Sanders
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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