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Marktkap. 48,11 Mrd. EUR

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Symbol NOKBF

Deutsche Bank AG

Nokia Buy

10:26 Uhr
Nokia Buy
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 7,50 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Robert Sanders sprach in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die europäische Hardwarebranche von prallen Auftragsbüchern. Die Branche profitiere wohl auch weiterhin von der KI-Begeisterung, schrieb er./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nokia Buy

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,74 €		 Abst. Kursziel*:
-2,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,68%
Analyst Name:
Robert Sanders 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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