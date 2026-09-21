Jefferies & Company Inc.

Nokia Buy

09:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nokia mit einem Kursziel von 13,80 Euro auf "Buy" belassen. Sein Treffen mit dem Netzwerkausrüster auf der ECOC-Fachmesse für optische Kommunikation habe gezeigt, wie gut die Finnen bei der Integration von Mikrochips aus Indiumphosphid aufgestellt seien, schrieb Janardan Menon am Mittwoch. Da Nokia hier seine Produktionskapazitäten in den kommenden drei Jahren erheblich ausbaut, erwartet Menon ein kräftiges Wachstum im Bereich Rechenzentrumskopplung. Er hält die Markterwartungen an die zwei kommenden Jahre weiter für zu konservativ./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 17:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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