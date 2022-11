ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nokia von 5,50 auf 5,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Mit Blick auf das Jahr 2023 glaubt Analyst Francois-Xavier Bouvignies laut einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass sich das Wachstum des Netzwerksausrüsters normalisieren wird. Er verwies darauf, dass die Investitionen in den USA in 5G-Technologie den Höhepunkt erreiche und mehr Kostendrucks herrsche. Er geht aber weiter davon aus, dass Nokia durch Marktanteilsgewinne in Europa und Indien schneller wächst als der Markt./tih/gl