LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nokia von 3,25 auf 3,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die meisten von ihm beobachteten Hardware-Unternehmen aus der Technologiebranche hätten die Virus-Krise im ersten Quartal gut überstanden und für das zweite Jahresviertel entweder eine Talsohle oder weiter starke Resultate in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Der Markt für Telekom-Infrastruktur sei robust und in den Kernmärkten USA und China werde der Ausbau von 5G-Mobilfunk im zweiten Halbjahr verstärkt vorangetrieben, so dass Nokia einen optimistischen Umsatzausblick liefern dürfte./la/jha/