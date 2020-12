ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Nokia nach Aussagen zur Strategie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2,95 Euro belassen. Die Margenprognose des Netzwerkausrüsters deute auf ein niedrigeres operatives Ergebnis (Ebit) hin als am Markt derzeit erwartet, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tav/tih