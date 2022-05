FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Immobilienfinanzierer sei solide in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bleibt aber dennoch vorsichtig gestimmt für die Aktie./tih/edh