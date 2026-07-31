Philips Aktie
Marktkap. 21,61 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
AI Analyse
Philips Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips auf "Neutral" belassen. Die Experten Anchal Verma und David Adlington bleiben für die europäischen Medizintechnikunternehmen wegen des weiter schwierigen Geschäftsumfelds insgesamt vorsichtig, wie sie am Dienstag schrieben. Bei Philips und Diasorin hänge die Erreichung der Jahresziele stark vom vierten Quartal ab, was Risiken berge. Bei Ambu, Carl Zeiss Meditec und FMC seien die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2026/27 zu hoch, und bei Coloplast habe sich die Bewertung von den Fundamentaldaten abgekoppelt. Bei Fresenius und Demant sehen die Experten Spielraum für weiter steigende Schätzungen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 22:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Neutral
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
21,81 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
21,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Anchal Verma
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|09:36
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Philips Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|09:36
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Philips Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
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|Bernstein Research
|29.07.26
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|29.07.24
|Philips Underperform
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|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|09:36
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Philips Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.