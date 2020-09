ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Porsche SE von 56 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Hummel passte sein Bewertungsmodell für die Aktien der Volkswagen-Holding an deren Halbjahreszahlen sowie seine aktualisierten VW-Prognosen an. Unter den von ihm beobachteten Autoherstellern habe Volkswagen das größte Wertsteigerungspotenzial mit Blick auf die Elektromobilität, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ag