FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat Porsche SE nach Quartalszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber von 56 auf 57 Euro angehoben. Die Kennziffern der VW-Holding hätten ergebnisseitig seine Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Anlagevotum begründete er mit der Erwartung eines Gesamtertrags in den kommenden zwölf Monaten von weniger als 10 Prozent./edh/tih