FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach finalen Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Schwächere Anzeigeneinnahmen in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) hätten den Umsatz belastet, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf Jahressicht sei zudem die Profitabilität des Medienkonzerns zurückgegangen./bek/mis