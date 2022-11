Die PVA TePla AG habe laut SMC-Research im dritten Quartal ihr Umsatzwachstum beschleunigt und befinde sich auf einem gute Weg, um die Prognosen für das Gesamtjahr zu erreichen. Auch die weiteren Perspektiven sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski ungeachtet der konjunkturellen Abkühlung positiv und erwartet u.a. weitere Wachstumsimpulse von der geplanten Übernahme der MPA Industrie SA.

Trotz der sich häufenden Berichte über eine deutliche konjunkturelle Abkühlung im Halbleitersektor sei hiervon bei PVA TePla nach Darstellung von SMC-Research bisher noch nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil: im dritten Quartal habe das Unternehmen das Umsatzwachstum beschleunigt, die EBIT-Marge im Vergleich mit dem ersten Halbjahr erhöht und beim erneut sehr hohen Auftragseingang den Auftragsbestand weiter gesteigert. In Summe der ersten drei Quartale stehen laut SMC-Research somit ein Umsatzwachstum um 14 Prozent auf 130,9 Mio. Euro und ein minimal erhöhtes EBIT von 13,1 Mio. Euro in den Büchern.

Dass das EBIT mit dem Umsatz nicht habe Schritt halten können, sei u.a. auf zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der – inzwischen erfolgreich abgeschlossenen – Entwicklung einer neuen Generation von Kristallzuchtanlagen und auf belastende Währungseffekte zurückzuführen.

Dennoch befinde sich PVA TePla nach drei Quartalen auf Kurs, um die Ziele für 2022, ein Umsatzwachstum auf 170 bis 180 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 25 und 27 Mio. Euro, zu erreichen.

Auch die weiteren Perspektiven seien weiter überzeugend. PVA TePla verfüge nicht nur über einen Auftragsbestand, der seit Jahresanfang um weitere 60 Mio. Euro auf 344 Mio. Euro angewachsen sei, sondern berichte von einer Vielzahl von vielversprechenden Gesprächen mit aktuellen und potenziellen Kunden über neue Aufträge und Projekte. Ein weiterer Wachstumsimpuls sei aus der geplanten vollständigen Übernahme der bisherigen Minderheitsbeteiligung MPA Industrie SA zu erwarten, mit der PVA TePla die Technologie- und Kundenbasis verbreitern und ein großes Synergiepotenzial im Vertrieb erschließen wolle.

Die Analysten haben ihre Schätzungen zuletzt im Oktober an die sich verschlechternden Rahmenbedingungen angepasst und halten trotz der im dritten Quartal gezeigten Robustheit bei PVA TePla an diesem vorsichtigeren Ansatz fest. Nach kleineren Anpassungen an die Q3-Zahlen sowie nach der Integration der MPA-Übernahme sehen sie den fairen Wert nun bei 29,00 Euro und damit weit oberhalb des aktuellen Kurses. Sie bestätigen deswegen ihr Urteil „Buy“.

