DAX 24.260 +0,3%ESt50 5.401 +0,2%Top 10 Crypto 17,07 +0,4%Dow 44.922 +1,0%Nas 21.713 +0,1%Bitcoin 104.313 -1,0%Euro 1,1679 -0,2%Öl 65,92 +0,3%Gold 3.349 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Eckert Ziegler 565970
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bitcoin erreicht neues Rekordhoch -- thyssenkrupp im Fokus
Top News
MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ströer SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ströer SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Telefonica von vor 3 Jahren eingebracht IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Telefonica von vor 3 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PVA TePla Aktie

Kaufen
Verkaufen
PVA TePla Aktien-Sparplan
23,96 EUR +1,64 EUR +7,35 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 448,4 Mio. EUR

KGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 746100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007461006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TPLKF

SMC Research

PVA TePla Kaufen

08:49 Uhr
PVA TePla Kaufen
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
23,96 EUR 1,64 EUR 7,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Die PVA TePla AG habe laut SMC Research im ersten Halbjahr sinkende Erlöse und Gewinne verzeichnet. Dennoch sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski das Unternehmen auf dem richtigen Kurs. Kurzfristig sorge der überraschend stark verbesserte Auftragseingang für Zuversicht, während das Unternehmen zugleich bei der Umsetzung des strategischen Wachstumsprogramms konsequent voranschreite.

Die Halbjahreszahlen von PVA TePla spiegeln laut SMC-Research den Übergangscharakter des laufenden Jahres wider. Einerseits habe die Umsatzentwicklung unter verschobenen Projektabnahmen und den Nachwirkungen des schwachen Auftragseingangs im zweiten Halbjahr 2024 gelitten, während zugleich das fortgesetzte Kostenwachstum im Zuge der Umsetzung der Wachstumsstrategie, mit der die Erlöse bis 2028 auf 500 Mio. Euro gesteigert werden sollen, spürbar auf den Ergebnissen gelastet habe. Konkret seien die Erlöse im ersten Halbjahr um 11,6 Prozent auf 119,6 Mio. Euro gesunken. Auf dieser Basis sei das EBITDA um 32 Prozent auf 14,9 Mio. Euro und das EBIT um 45 Prozent auf 10,1 Mio. Euro zurückgegangen. Der Halbjahresüberschuss habe sich um 49 Prozent auf 6,2 Mio. Euro reduziert.

Positiv hervorzuheben sei die – in dieser Deutlichkeit überraschende – Belebung des Auftragseingangs. Mit 103,6 Mio. Euro sei der Vorjahreswert um 43 Prozent übertroffen worden, was von beiden Segmenten und insbesondere vom margenstarken Metrologiegeschäft getragen worden sei. Die Book-to-Bill-Ratio habe mit 0,87 zwar noch unter der Expansionsschwelle gelegen, doch PVA TePla berichte von einem auch in den bisherigen Wochen des dritten Quartals intakten Aufwärtstrend des Auftragseingangs. Mit dieser Auftragsdynamik und den Nachholeffekten aus verschobenen Projekten sehe sich das Unternehmen auf dem Weg, die ausgegebene Prognose am unteren Ende der Bandbreite zu erreichen (Umsatz: 260 bis 280 Mio. Euro, EBITDA: 34 bis 39 Mio. Euro).

Auch strategisch scheine PVA TePla auf Kurs. Die Bemühungen, den Anteil des Metrologiegeschäfts weiter auszubauen und die technologische Basis insgesamt durch gezielte Akquisitionen zu verbreitern, seien im ersten Halbjahr mit zwei Zukäufen fortgesetzt worden. Darüber hinaus seien drei Partnerschaften vereinbart bzw. erweitert worden. Zudem habe das Unternehmen kräftig in den Ausbau der eigenen Organisation und Infrastruktur, unter anderem der Vertriebs- und Service-Kapazitäten, investiert. Besonders wichtig sei das vom Management berichtete erfolgreiche Fortschreiten der Qualifizierungsprozesse bei mehreren asiatischen Kunden, aus denen im Erfolgsfall größere Serienlieferverträge für produktionslinienintegrierte Ultraschallinspektionsanlagen hervorgehen sollten.

Insgesamt entwickle sich PVA TePla nach Einschätzung von SMC Research in die richtige Richtung und weitgehend im Einklang mit den Erwartungen. Die Berücksichtigung der Halbjahreszahlen im Modell habe zu kleineren Änderungen geführt: So seien die Schätzungen für 2025 leicht gesenkt, für die Folgejahre jedoch etwas angehoben worden. In der Folge habe sich das Kursziel von 25,20 auf 25,80 Euro erhöht, was weiteres signifikantes Kurspotenzial signalisiere.

Vor diesem Hintergrund bleibe das Urteil „Buy“ bestehen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.08.2025 um 8:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 14.08.2025 um 7:49 Uhr fertiggestellt und am 14.08.2025 um 8:30 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/08/2025_08_14_SMC-Update_PVA_TePla_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Kaufen

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
25,80 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
22,20 €		 Abst. Kursziel*:
16,22%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
23,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,68%
Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

08:49 PVA TePla Kaufen SMC Research
13.08.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.25 PVA TePla Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.25 PVA TePla Hold Jefferies & Company Inc.
23.05.25 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu JinkoSolar

finanzen.net JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar legt am Mittwochnachmittag zu
finanzen.net JinkoSolar: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Ausblick: JinkoSolar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net Erste Schätzungen: JinkoSolar vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
finanzen.net JinkoSolar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net JinkoSolar: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
finanzen.net Ausblick: JinkoSolar verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net JinkoSolar: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
PR Newswire JinkoSolar Powers Clean Energy Future with 21.6 MWh Energy Storage Systems for Distributed Energy Infrastructure
PR Newswire JinkoSolar's EAGLE® G6R Residential PV Module Named Sustainable Product of the Year by Green Builder® Media
PR Newswire JinkoSolar and ib vogt Partner to Deliver High-Efficiency Tiger Neo Modules for Spain's 513 MWp Segovia Solar Cluster
PR Newswire JinkoSolar Releases "How to Finance Solar for All?" Position Paper During 2025 London Climate Week
PR Newswire JinkoSolar Announces Cash Dividend
PR Newswire JinkoSolar Earns RETC's "Overall Highest Achiever" Award for the Sixth Consecutive Year
PR Newswire JinkoSolar Recognized as Top Performer in PVEL's PV Module Reliability Scorecard for the Eleventh Consecutive Time
PR Newswire JinkoSolar's EAGLE® Preserve Program Approved as the State of Washington's 1st Module Stewardship Program
RSS Feed
JinkoSolar zu myNews hinzufügen