Die PVA TePla AG habe laut SMC Research im ersten Halbjahr sinkende Erlöse und Gewinne verzeichnet. Dennoch sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski das Unternehmen auf dem richtigen Kurs. Kurzfristig sorge der überraschend stark verbesserte Auftragseingang für Zuversicht, während das Unternehmen zugleich bei der Umsetzung des strategischen Wachstumsprogramms konsequent voranschreite.

Die Halbjahreszahlen von PVA TePla spiegeln laut SMC-Research den Übergangscharakter des laufenden Jahres wider. Einerseits habe die Umsatzentwicklung unter verschobenen Projektabnahmen und den Nachwirkungen des schwachen Auftragseingangs im zweiten Halbjahr 2024 gelitten, während zugleich das fortgesetzte Kostenwachstum im Zuge der Umsetzung der Wachstumsstrategie, mit der die Erlöse bis 2028 auf 500 Mio. Euro gesteigert werden sollen, spürbar auf den Ergebnissen gelastet habe. Konkret seien die Erlöse im ersten Halbjahr um 11,6 Prozent auf 119,6 Mio. Euro gesunken. Auf dieser Basis sei das EBITDA um 32 Prozent auf 14,9 Mio. Euro und das EBIT um 45 Prozent auf 10,1 Mio. Euro zurückgegangen. Der Halbjahresüberschuss habe sich um 49 Prozent auf 6,2 Mio. Euro reduziert.

Positiv hervorzuheben sei die – in dieser Deutlichkeit überraschende – Belebung des Auftragseingangs. Mit 103,6 Mio. Euro sei der Vorjahreswert um 43 Prozent übertroffen worden, was von beiden Segmenten und insbesondere vom margenstarken Metrologiegeschäft getragen worden sei. Die Book-to-Bill-Ratio habe mit 0,87 zwar noch unter der Expansionsschwelle gelegen, doch PVA TePla berichte von einem auch in den bisherigen Wochen des dritten Quartals intakten Aufwärtstrend des Auftragseingangs. Mit dieser Auftragsdynamik und den Nachholeffekten aus verschobenen Projekten sehe sich das Unternehmen auf dem Weg, die ausgegebene Prognose am unteren Ende der Bandbreite zu erreichen (Umsatz: 260 bis 280 Mio. Euro, EBITDA: 34 bis 39 Mio. Euro).

Auch strategisch scheine PVA TePla auf Kurs. Die Bemühungen, den Anteil des Metrologiegeschäfts weiter auszubauen und die technologische Basis insgesamt durch gezielte Akquisitionen zu verbreitern, seien im ersten Halbjahr mit zwei Zukäufen fortgesetzt worden. Darüber hinaus seien drei Partnerschaften vereinbart bzw. erweitert worden. Zudem habe das Unternehmen kräftig in den Ausbau der eigenen Organisation und Infrastruktur, unter anderem der Vertriebs- und Service-Kapazitäten, investiert. Besonders wichtig sei das vom Management berichtete erfolgreiche Fortschreiten der Qualifizierungsprozesse bei mehreren asiatischen Kunden, aus denen im Erfolgsfall größere Serienlieferverträge für produktionslinienintegrierte Ultraschallinspektionsanlagen hervorgehen sollten.

Insgesamt entwickle sich PVA TePla nach Einschätzung von SMC Research in die richtige Richtung und weitgehend im Einklang mit den Erwartungen. Die Berücksichtigung der Halbjahreszahlen im Modell habe zu kleineren Änderungen geführt: So seien die Schätzungen für 2025 leicht gesenkt, für die Folgejahre jedoch etwas angehoben worden. In der Folge habe sich das Kursziel von 25,20 auf 25,80 Euro erhöht, was weiteres signifikantes Kurspotenzial signalisiere.

Vor diesem Hintergrund bleibe das Urteil „Buy“ bestehen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.08.2025 um 8:45 Uhr)

