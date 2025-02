Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rio Tinto Buy

09:46 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 6300 auf 6200 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rohstoffkonzern habe stabile Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen verspüre Rückenwind durch die Eisenerzpreise. Er aktualisierte seine Schätzungen und wird dabei etwas vorsichtiger unter anderem für das Aluminium-Geschäft./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 17:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

