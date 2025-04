Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rio Tinto Buy

11:41 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rio Tinto auf "Buy" mit einem Kursziel von 6200 Pence belassen. Das erste Quartal sei für die Rohstoffmärkte wegen der US-Zollpolitik erwartungsgemäß volatil gewesen, schrieb Analyst Richard Hatch in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. Der schwächere US-Dollar habe indes dem Kupferpreis eine überdurchschnittliche Entwicklung beschert. Der klare Gewinner sei aber der Goldpreis, da das Edelmetall als "sicherer Hafen" für die Anleger gelte. Im zweiten Quartal rechnet Hatch mit einer Stabilisierung der Basismetallpreise und einem weiter hohen Goldpreis. Er wartet auf Nachrichten über aggressivere chinesische Stimulierungsmaßnahmen für die heimische Wirtschaft. Davon würde Rio Tinto profitieren./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2025 / 15:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images