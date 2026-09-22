Roche Aktie
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
AI Analyse
Roche Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Roche vor dem Pharmatag des Unternehmens am 28. September in London auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Die Pharma-Erträge dürften sich dank der weiter breiten Onkologie-Aufstellung sowie einer gut gefüllten Produkt-Pipeline in den Bereichen Immunologie und Neurologie verbessern und über den Kapitalkosten liegen, schrieb Luisa Hector am Dienstag. Der Aktienkurs spiegele das bereits wider./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Roche Hold
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
350,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Luisa Hector
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
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