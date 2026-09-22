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ISIN CH0012032048

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AI Analyse

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Roche Hold

11:16 Uhr
Roche Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Roche vor dem Pharmatag des Unternehmens am 28. September in London auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Die Pharma-Erträge dürften sich dank der weiter breiten Onkologie-Aufstellung sowie einer gut gefüllten Produkt-Pipeline in den Bereichen Immunologie und Neurologie verbessern und über den Kapitalkosten liegen, schrieb Luisa Hector am Dienstag. Der Aktienkurs spiegele das bereits wider./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Roche Hold

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
350,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Luisa Hector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

15.09.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.09.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Roche Overweight Barclays Capital
27.07.26 Roche Outperform Bernstein Research
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