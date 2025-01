Jefferies & Company Inc.

Saint-Gobain Buy

12:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 147 Euro belassen. Mit Blick auf den wichtigen US-Absatzmarkt nehme die Zuversicht zu, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings dürfte dort das Jahr 2024 für die Anbieter aus Europa nicht so gut geendet haben, wie von den Unternehmen der Branche vor Monaten noch erwartet worden sei./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2025 / 19:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2025 / 19:13 / ET

