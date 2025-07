JP Morgan Chase & Co.

Saint-Gobain Overweight

09:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 117 Euro auf "Overweight" belassen. Während die Volumina des Baustoffherstellers zurückgegangen sein dürften, sei mit gestiegenen Preisen zu rechnen, schrieb Elodie Rall in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 20:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2025 / 00:15 / BST

