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JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Overweight

17:51 Uhr
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Eine Umfrage unter Investoren zeige niedrige Erwartungen vor dem anstehenden Quartalsbericht sowie dem Kapitalmarkttag des Energietechnikkonzerns, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
116,80 €		 Abst. Kursziel*:
109,76%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
118,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
107,59%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
203,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

17:51 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
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