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Symbol TMUS

AI Analyse

Bernstein Research

T-Mobile US Market-Perform

10:16 Uhr
T-Mobile US Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
T-Mobile US
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Aktien der Telekom-Tochter T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Im abgelaufenen dritten Quartal sei der Konkurrenzkampf auf dem US-Mobilfunkmarkt weniger über die Preise erfolgt, sondern eher über eine Neugestaltung der Geräte-Finanzierungen und der Werbebedingungen, schrieb Laurent Yoon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt seien die Unternehmen mit Blick auf die Subventionierung neuer Smartphones diszipliniert geblieben./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 05:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 05:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 220,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 167,65		 Abst. Kursziel*:
31,23%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 167,44		 Abst. Kursziel aktuell:
31,39%
Analyst Name:
Laurent Yoon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 235,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu T-Mobile US

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