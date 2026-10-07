T-Mobile US Aktie
Marktkap. 158,89 Mrd. EURKGV 20,89 Div. Rendite 1,80%
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Symbol TMUS
AI Analyse
T-Mobile US Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Aktien der Telekom-Tochter T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Im abgelaufenen dritten Quartal sei der Konkurrenzkampf auf dem US-Mobilfunkmarkt weniger über die Preise erfolgt, sondern eher über eine Neugestaltung der Geräte-Finanzierungen und der Werbebedingungen, schrieb Laurent Yoon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt seien die Unternehmen mit Blick auf die Subventionierung neuer Smartphones diszipliniert geblieben./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 05:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 05:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
|Unternehmen:
T-Mobile US
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 220,00
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
$ 167,65
|Abst. Kursziel*:
31,23%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
$ 167,44
|Abst. Kursziel aktuell:
31,39%
|
Analyst Name:
Laurent Yoon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 235,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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