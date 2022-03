FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hätten die Stahlpreise in Europa und den USA begonnen, sich zu erholen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für Thyssenkrupp sprächen mögliche Werttreiber sowie die Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit der Energiewende./gl/tih