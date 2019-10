FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach dem Vollzug personeller Veränderungen von 12,60 auf 12,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier ging in einer am Dienstag vorliegenden Studie davon aus, dass unter der neuen Konzernchefin Martina Merz eine Trennung von der Aufzugsparte zügig vorangetrieben wird. Nächster Konfliktherd könnte eine potenzielle Sonderdividende im Zuge einer solchen Transaktion sein. Sein neues Kursziel für die Aktien des Stahl- und Industriekonzerns basiere unter anderem auf dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungshorizont./la/jha/



