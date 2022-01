LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 9,80 auf 10,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das politische Umfeld mit Blick auf die Stahlproduktion in China sei positiver geworden, was der Rohstoffnachfragen zugute komme, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte hob seine Preisschätzungen für Eisenerz, Kupfer, Zink und Nickel an, und damit auch seine Gewinnerwartungen für Rohstoffunternehmen. Das neue Kursziel für Thyssenkrupp liegt aber weiterhin unter dem aktuellen Kursniveau./mis/jha/