Aktie in diesem Artikel TRATON 22,00 EUR

0,09% Charts

News

Analysen

TRATON 22,00 EUR 0,09% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Traton von 35 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund der Sommerpause, Engpässen in der Lieferkette sowie Streikmaßnahmen dürfte die Lkw-Produktion im dritten Quartal unter der des zweiten Jahresviertels gelegen haben, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Die niedrigen Lagerbestände und der weiter zunehmende Auftragsbestand sollte sich aber positiv auf die Preise für Neu- und Gebraucht-Lkw auswirken./edh/tih