Aktie in diesem Artikel TRATON 21,01 EUR

4,50% Charts

News

Analysen

TRATON 21,01 EUR 4,50% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Traton nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal von 27 auf 25 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Ermutigend sei der gestiegene Auftragseingang, der vor allem bei der Marke Scania stark ausgefallen sei, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel berücksichtige unter anderem den Marktwert der Beteiligungen an dem chinesischen Lkw-Hersteller Sinotruk und an dem US-Truck- und Bushersteller Navistar./la/tav